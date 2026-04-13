Operar Forestar Group Inc - FOR CFD

Sobre Forestar Group Inc.

Forestar Group Inc es una empresa de desarrollo de lotes residenciales. La empresa adquiere bienes inmuebles con derechos y los convierte en lotes residenciales terminados para su venta a constructores de viviendas. Opera a través de su segmento inmobiliario. Su segmento inmobiliario adquiere terrenos y desarrolla infraestructuras para comunidades residenciales unifamiliares y vende lotes residenciales unifamiliares terminados a constructores de viviendas locales, regionales y nacionales. Se dedica a la planificación y gestión de proyectos relacionados con la obtención de derechos, la adquisición, el desarrollo comunitario y la venta de lotes residenciales. Se centra en el desarrollo de comunidades residenciales unifamiliares para los compradores de viviendas de nivel inicial, de primera vez y de primer nivel. También gestiona el proceso de diseño de la comunidad a través de la construcción de infraestructuras. Sus parcelas comerciales se desarrollan internamente o se aventuran con promotores comerciales especializados en la construcción y explotación de inmuebles, como apartamentos, centros comerciales o edificios de oficinas.

El precio actual de la acción Forestar Group Inc en tiempo real es 26.05 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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