Operar Transocean Ltd. - RIG CFD

Sobre Transocean LTD

Transocean Ltd. es un proveedor internacional de servicios de perforación por contrato offshore para pozos de petróleo y gas. El negocio principal de la Compañía es contratar sus plataformas de perforación, equipos relacionados y equipos de trabajo para perforar pozos de petróleo y gas. A partir del 9 de febrero de 2017, poseía o tenía participaciones parciales y operaba 56 unidades móviles de perforación mar adentro. A partir del 9 de febrero de 2017, su flota consistía en 30 flotadores, siete flotadores de ambientes duros, tres flotadores de aguas profundas, seis flotadores de aguas medianas y 10 unidades autoelevables. A partir del 9 de febrero de 2017, también se construirán cuatro buques de perforación de aguas ultraprofundas y cinco plataformas elevadas de alta especificación en construcción o por contrato. Sus operaciones de servicios de perforación por contrato se extienden por áreas de exploración y desarrollo de petróleo y gas en todo el mundo. La flota de perforación de la Compañía se puede caracterizar como flotadores, incluidos los buques de perforación y semisumergibles, y los autoelevadores.

El precio actual de la acción Transocean Ltd. en tiempo real es 6.154 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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