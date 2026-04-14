Operar Northrop Grumman - NOC CFD

Sobre Northrop Grumman Corporation

NORTHROP GRUMMAN CORPORATION es una empresa de seguridad a nivel mundial. La Empresa proporciona productos, sistemas y soluciones en sistemas autónomos; cyber; mando, control, comunicaciones, computación, inteligencia, vigilancia y reconocimiento; ataque, y logística y modernización. Los segmentos de la Empresa incluyen Sistemas Aeroespaciales, Sistemas de Misiones y Servicios de Tecnología. El segmento de Sistemas Aeroespaciales de la Empresa se dedica al diseño, desarrollo, integración y producción de aviones tripulados, sistemas autónomos, naves espaciales, sistemas de láser de alta energía, microelectrónica y otros sistemas o subsistemas. El segmento de Sistemas de Misiones ofrece soluciones de misión y sistemas multifuncionales para el Departamento de Defensa, comunidad de inteligencia y clientes internacionales, comerciales y de la administración pública federal. El segmento de Servicios de Tecnología proporciona soluciones logísticas que apoyan el ciclo de vida completo de plataformas para sistemas de defensa global y clientes federales o civiles.

El precio actual de la acción Northrop Grumman en tiempo real es 679.11 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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