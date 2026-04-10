Operar American Express - AXP CFD

Sobre American Express Company

AMERICAN EXPRESS COMPANY, junto con sus subsidiarias, es una compañía de servicios global. Los principales productos y servicios de la Compañía son productos de tarjetas de crédito y cargos, y servicios relacionados con viajes que se ofrecen a consumidores y empresas de todo el mundo. Los segmentos de la Compañía incluyen el Grupo global de servicios al consumidor, Servicios globales de comerciantes y redes y Servicios globales de comerciantes y redes. La gama de productos y servicios de la Compañía incluye servicios de red; adquisición comercial y procesamiento, servicio y liquidación, y productos y servicios de comercialización e información en el punto de venta para comerciantes; otros servicios de tarifas, incluidos servicios de prevención de fraudes y el diseño y operación de programas de fidelización de clientes; productos y servicios de gestión de gastos, y productos de valor almacenado / prepago.

El precio actual de la acción American Express en tiempo real es 314.04 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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