Operar VF - VFC CFD

Sobre VF Corp

V.F. Corporation es una empresa de ropa, calzado y accesorios. La empresa se dedica al diseño, la adquisición, la producción, la comercialización y la distribución de prendas de vestir de marca, calzado y productos relacionados. Los segmentos de la empresa incluyen Outdoor, Active y Work. Posee una cartera de marcas en las categorías de ropa exterior, calzado, ropa, mochilas, equipaje y accesorios. Sus productos se comercializan a los consumidores a través de su canal de venta al por mayor, principalmente en tiendas especializadas, cadenas nacionales, comercios de masas, grandes almacenes, tiendas asociadas operadas de forma independiente y con socios digitales estratégicos. Sus productos también se comercializan a los consumidores a través de sus propias operaciones directas al consumidor, que incluyen tiendas operadas por VF, tiendas minoristas de concesión, sitios de comercio electrónico de la marca y otras plataformas digitales. Sus marcas incluyen principalmente Vans, The North Face, Timberland y Dickies.

El precio actual de la acción VF en tiempo real es 18.61 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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