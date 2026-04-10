Operar Imerys - NK CFD

Sobre Imerys SA

Imerys SA es una empresa de minerales especiales con sede en Francia que proporciona una gama de soluciones personalizadas a muchas industrias, como la de materiales de construcción, energía móvil, siderurgia, agroalimentación, automoción y cosmética. La empresa opera a través de dos segmentos: Performance Minerals y High Temperature Materials and Solutions. Performance Minerals proporciona aditivos para pinturas y revestimientos, componentes para cerámica técnica y convencional, aditivos para plásticos y polímeros, cargas y revestimientos para papel de impresión y escritura, así como para cartón y envases, agentes de filtración para alimentos líquidos y plasma sanguíneo, grafito especial para energía móvil y precisión. High Temperature Materials and Solutions ofrece minerales refractarios y soluciones para procesos industriales de alta temperatura, bentonita para moldes de fundición, polvos de corindón para abrasivos y aglutinantes de alto rendimiento para solados. La empresa está presente en todo el mundo.

El precio actual de la acción Imerys en tiempo real es 21.57 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Citizens Financial Group, 1st Source, First Wave BioPharma, Inc., UNIPOLSAI, Histogen Inc. y Moleculin Biotech, Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.