Operar Vail Resorts - MTN CFD

Sobre Vail Resorts, Inc.

Vail Resorts, Inc. es una sociedad de cartera. La Compañía opera a través de tres segmentos: Montaña, Alojamiento y Bienes Raíces. Su segmento de Montaña opera propiedades turísticos de montaña, así como servicios auxiliares, que incluyen principalmente la escuela de esquí, restaurantes y operaciones minoristas y de alquiler. Opera aproximadamente 37 centros turísticos de montaña y áreas de esquí urbano. Opera estaciones de montaña y zonas urbanas de esquí, como Whistler Blackcomb en la Columbia Británica, Canadá. En el segmento de Alojamiento, posee y/o administra una colección de hoteles y condominios de lujo bajo su marca RockResorts, así como otras propiedades de alojamiento y varios condominios; propiedades concesionarias de National Park Service (NPS), incluyendo Grand Teton Lodge Company (GTLC), que opera centros turísticos de destino en el Parque Nacional Grand Teton; Colorado Mountain Express (CME) y campos de golf de montaña. Su segmento de Bienes Raíces posee, desarrolla y vende bienes raíces en y alrededor de sus comunidades turísticas.

El precio actual de la acción Vail Resorts en tiempo real es 128.97 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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