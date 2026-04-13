Operar Boston Scientific - BSX CFD

Sobre Boston Scientific Corporation

BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION es un desarrollador, fabricante y comercializador de dispositivos médicos que se utilizan en una variedad de especialidades médicas intervencionistas. La compañía ofrece sus productos a través de siete empresas: cardiología intervencionista, gestión del ritmo cardíaco, endoscopia, intervenciones periféricas, urología y salud pélvica, neuromodulación y electrofisiología. Opera en tres segmentos: Cardiovascular, Rhythm Management y MedSurg. Su segmento Cardiovascular está formado por empresas de Cardiología Intervencionista e Intervenciones Periféricas. Rhythm Management consiste en negocios de Administración del Ritmo Cardíaco y Electrofisiología. MedSurg se compone de empresas de endoscopia, urología y salud pélvica y neuromodulación. Sus productos de Cardiología Intervencionista incluyen catéteres con balón, sistemas de aterectomía rotacional, cables de guía, catéteres de guía y dispositivos de protección embólica y catéteres de diagnóstico utilizados en procedimientos de angioplastia coronaria transluminal (PTCA) percutánea.

El precio actual de la acción Boston Scientific en tiempo real es 62.06 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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