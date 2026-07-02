Operar Louisiana-Pacific Corp - LPX

Sobre Louisiana-Pacific Corporation

Louisiana-Pacific Corporation es un proveedor de soluciones de construcción que satisfacen las demandas de constructores, remodeladores y propietarios de viviendas. Opera a través de cuatro segmentos: Siding, Oriented Strand Board (OSB), Engineered Wood Products (EWP) y Sudamérica. El segmento Siding sirve a varios mercados finales con una oferta de productos que incluye LP SmartSide Trim & Siding, LP SmartSide ExpertFinish Trim & Siding, LP BuilderSeries Lap Siding y LP Outdoor Building Solutions. El segmento OSB fabrica y distribuye productos de paneles estructurales OSB, incluyendo su cartera de OSB conocida como LP Structural Solutions. El segmento EWP está formado por LP SolidStart I-Joist (I-Joist), Laminated Veneer Lumber (LVL) y Laminated Strand Lumber (LSL) y otros productos relacionados. Este segmento también incluye las ventas de productos I-Joist y LVL producidos por su empresa conjunta y las ventas de madera contrachapada. El segmento de América del Sur fabrica y distribuye paneles estructurales OSB y productos de revestimiento en América del Sur y en algunos mercados de exportación.

El precio actual de la acción Louisiana-Pacific Corp en tiempo real es 78.1 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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