Operar Cleveland-Cliffs Inc - CLF CFD

Sobre Cleveland-Cliffs Inc

CLEVELAND-CLIFFS INC., anteriormente Cliffs Natural Resources Inc., es una empresa minera y de recursos naturales. La Compañía es un proveedor de pellets de mineral de hierro para la industria siderúrgica de América del Norte de sus minas y plantas de pellets ubicadas en Michigan y Minnesota. La Compañía opera a través de su Mineral de Hierro de los Estados Unidos. La Compañía es un productor de pellets de mineral de hierro, principalmente vendiendo producción de Mineral de Hierro de los Estados Unidos a compañías de acero integradas en los Estados Unidos, Canadá y México. En los Estados Unidos, la Compañía posee cuatro minas operacionales de mineral de hierro y una mina indefinidamente inactiva.

El precio actual de la acción Cleveland-Cliffs Inc en tiempo real es 9.33 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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