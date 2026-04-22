Operar Unum - UNM CFD

Sobre Unum Group

Unum Group es un proveedor de prestaciones de protección financiera en Estados Unidos y el Reino Unido. Sus productos incluyen seguros de invalidez, vida, accidentes, enfermedades críticas, dentales y de visión, así como otros servicios relacionados. El segmento estadounidense de Unum se compone de seguros colectivos de invalidez, que incluyen productos de invalidez a corto y largo plazo, productos de cobertura médica, servicios de gestión de bajas y servicios administrativos (ASO), productos colectivos de vida y muerte accidental y desmembramiento, y líneas de negocio complementarias y voluntarias, que incluyen invalidez individual, prestaciones voluntarias y productos dentales y oftalmológicos. Su segmento Unum International incluye sus operaciones en el Reino Unido y Polonia. Su segmento Colonial Life incluye productos de accidente, enfermedad e incapacidad, que incluye sus productos dentales y de visión, productos de vida y productos de cáncer y enfermedades críticas. Comercializa sus productos principalmente a través del lugar de trabajo.

El precio actual de la acción Unum en tiempo real es 76.95 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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