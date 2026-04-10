Operar Coca-Cola HBC AG - GBP - CCH CFD

Sobre Coca Cola HBC AG

Coca Cola HBC AG es un embotellador de productos Coca-Cola con sede en Suiza. Los segmentos de la empresa incluyen mercados establecidos, como Austria, Chipre, Grecia, Italia, Irlanda del Norte, República de Irlanda y Suiza; mercados en desarrollo, como Croacia, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, y mercados emergentes, como Armenia, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Nigeria, Rumanía, Federación Rusa, Serbia y Ucrania. La empresa produce, vende y distribuye marcas de bebidas. La empresa comercializa Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta y Sprite, así como agua, zumos y bebidas energéticas.

El precio actual de la acción Coca-Cola HBC AG - GBP en tiempo real es 45.1 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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