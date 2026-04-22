Operar United Parcel Service - UPS CFD

Sobre United Parcel Service, Inc.

UNITED PARCEL SERVICE, INC. (UPS) es una empresa de entrega de paquetes. La compañía es un proveedor de soluciones globales de gestión de la cadena de suministro. La compañía opera a través de tres segmentos: Operaciones del Paquete Nacional de EE. UU., Operaciones de Paquetes Internacionales y Operaciones de Cadena de Suministro y Carga. Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía entregó paquetes en más de 220 países y territorios. La compañía ofrece un espectro de los servicios de transporte terrestre y aéreo con garantía interna de los Estados Unidos. El segmento de paquetes internacionales incluye las operaciones de paquetes pequeños en Europa, Asia-Pacífico, Canadá y América Latina, el subcontinente indio, Medio Oriente y África. El segmento de Cadena de Suministro y Carga incluye sus servicios de envío y logística, carga de camiones de carga, UPS Carga y sus ofertas financieras a través de UPS Capital. La compañía presta servicios al mercado global de servicios logísticos, que incluyen transporte, distribución, logística de contratos y transporte terrestre.

El precio actual de la acción United Parcel Service en tiempo real es 105.49 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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