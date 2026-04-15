Operar Thermo Fisher Scientific - TMO CFD

Sobre Thermo Fisher Scientific Inc.

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. desarrolla, fabrica y vende una gama de productos. La Compañía proporciona instrumentos analíticos, equipos, reactivos y consumibles, software y servicios para investigación, fabricación, análisis y diagnóstico. Opera a través de cuatro segmentos: Soluciones de Ciencias de la Vida, Instrumentos Analíticos, Diagnósticos Especializado y Productos y Servicios de Laboratorio. El segmento de Soluciones de Ciencias de la Vida ofrece una cartera de reactivos, instrumentos y consumibles. El segmento de Instrumentos Analíticos proporciona una gama de instrumentos, consumibles, software y servicios. El segmento de Diagnóstico Especializado ofrece una gama de kits de pruebas de diagnóstico, reactivos, medios de cultivo, instrumentos y productos asociados. El segmento de Productos y Servicios de Laboratorio ofrece productos controlados de tecnologías de temperatura, productos de protección y separación del crecimiento, y productos de agua y laboratorio.

El precio actual de la acción Thermo Fisher Scientific en tiempo real es 529.96 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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