Operar The Trade Desk, Inc. - TTD CFD

Sobre Trade Desk Inc

The Trade Desk, Inc. es una empresa tecnológica. La empresa, a través de su plataforma de autoservicio basada en la nube, y los compradores de publicidad pueden crear, gestionar y optimizar las campañas de publicidad digital basadas en datos a través de los formatos y canales publicitarios, incluyendo display, vídeo, audio, in-app, nativo y social, en una multitud de dispositivos, como ordenadores, dispositivos móviles y televisión conectada (CTV). Ofrece una plataforma de software omnicanal de autoservicio que permite a sus clientes adquirir y gestionar campañas publicitarias digitales basadas en datos. La plataforma de la empresa permite a los clientes gestionar campañas publicitarias integradas en varios canales y formatos publicitarios. Las integraciones de su plataforma con el inventario, los socios de datos y los editores proporcionan a los compradores de publicidad capacidades de alcance y decisión, y sus interfaces de programación de aplicaciones empresariales (API) permiten a sus clientes desarrollar sobre la plataforma. Ofrece soluciones a las agencias de publicidad y otros proveedores de servicios para los anunciantes.

El precio actual de la acción The Trade Desk, Inc. en tiempo real es 22.17 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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