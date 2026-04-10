Operar Admiral Group PLC - ADMl CFD

Sobre Admiral Group plc

ADMIRAL GROUP PLC es una empresa con sede en el Reino Unido dedicada a la prestación de seguros de automóvil. La Empresa tiene cuatro segmentos: Seguro de Automóvil en el Reino Unido, Seguro Internacional de Automóvil, Comparación de Precios y Otros. El segmento de Seguro de Automóvil en el Reino Unido consta del aseguramiento de automóviles y otros productos que complementan la póliza de seguro de automóvil en el Reino Unido. El segmento de Seguro Internacional de Automóvil consta del aseguramiento de automóviles y la generación de ingresos de productos adicionales y las cuotas del aseguramiento de automóviles fuera del Reino Unido. El segmento de Comparación de Precios se refiere a los sitios web de comparación de precios de la Compañía, tales como Confused.com en el Reino Unido, Rastreator en España, LeLynx en Francia y compare.com en los Estados Unidos. El segmento Otros incluye el seguro para hogar en el Reino Unido, el corredor de la Compañía de seguros comerciales para furgonetas y seguros comerciales para furgoneta. Tiene también operaciones en Canadá, India e Italia, entre otros.

El precio actual de la acción Admiral Group PLC en tiempo real es 32.407 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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