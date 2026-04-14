Operar KDDI Corporation - 9433 CFD

Sobre KDDI Corp

KDDI CORPORATION es una empresa de telecomunicaciones. La empresa opera en cuatro segmentos. El segmento Personal se dedica a la prestación de servicios de comunicación para el personal y el hogar, incluyendo la telefonía móvil au, y servicios de fibra hasta el hogar (FTTH) y televisión por cable (CATV), entre otros. El segmento Life Design ofrece servicios de comercio, servicios financieros, servicios de pago y servicios de contenidos como vídeo, música y distribución de información. El segmento Business ofrece varios servicios de comunicación, la venta de teléfonos móviles, servicios de centros de datos y varias soluciones de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)/servicios basados en la nube a clientes empresariales. El segmento Global ofrece varios servicios de comunicación, servicios de centro de datos y varias soluciones TIC/servicios basados en la nube a clientes extranjeros. La empresa también ofrece servicios de mantenimiento de equipos de comunicación, así como servicios de investigación y desarrollo de la comunicación de la información.

El precio actual de la acción KDDI Corporation en tiempo real es 2609.98 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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