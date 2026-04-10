Operar BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PLC - BGSgb CFD

Sobre Baillie Gifford Shin Nippon PLC

Baillie Gifford Shin Nippon PLC es una sociedad de inversión con sede en el Reino Unido. El objetivo de la empresa es buscar el crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión. La cartera se construye mediante la identificación de empresas individuales que ofrecen un potencial de crecimiento a largo plazo, normalmente en un horizonte de 3 a 5 años. La Sociedad se centra en la inversión en fondos comunes domiciliados en el Reino Unido y en el extranjero, incluidos los fondos de inversión cotizados en el Reino Unido, que invierten principalmente en valores japoneses. La cartera se compone principalmente de acciones cotizadas, aunque también puede tener inversiones no cotizadas. Los fondos de la Sociedad son gestionados por los gestores de fondos de inversión alternativos de la UE.

El precio actual de la acción BAILLIE GIFFORD SHIN NIPPON PLC en tiempo real es 1.4085 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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