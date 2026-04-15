Operar Teledyne Technologies Inc - TDY CFD

Sobre Teledyne Technologies Incorporated

Teledyne Technologies Incorporated proporciona tecnologías de apoyo para los mercados industriales en crecimiento. Estos mercados incluyen la automatización de fábricas y la monitorización de condiciones, la monitorización medioambiental de la calidad del aire y del agua, y otros. La empresa tiene cuatro segmentos. El segmento de imágenes digitales incluye sensores, cámaras y sistemas en los espectros visible, infrarrojo, ultravioleta y de rayos X para su uso en los sectores industrial, científico, gubernamental, espacial, de defensa y de seguridad, entre otros. El segmento de instrumentación proporciona instrumentos de supervisión y control para aplicaciones marinas, medioambientales, industriales y otras, así como equipos electrónicos de prueba y medición. El segmento de electrónica aeroespacial y de defensa proporciona componentes y subsistemas electrónicos, componentes y equipos de adquisición de datos y comunicaciones, interconexiones para entornos difíciles, baterías para la aviación general y otros componentes. El segmento de Sistemas de Ingeniería ofrece soluciones de ingeniería de sistemas, integración y desarrollo tecnológico, y fabricación.

El precio actual de la acción Teledyne Technologies Inc en tiempo real es 630.89 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Cairn Energy PLC, Rocket Companies, Inc., Voya Financial, Poseida Therapeutics, Inc., PMV Pharmaceuticals, Inc. y ST. JAMES''S PLACE PLC ORD 15P. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.