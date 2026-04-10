Operar Capricorn Energy Plc. - CNE CFD

Sobre Capricorn Energy PLC

Capricorn Energy PLC, anteriormente Cairn Energy PLC, es una empresa energética independiente con sede en el Reino Unido. La empresa ha explorado, descubierto, desarrollado y producido petróleo y gas en diversos lugares del mundo. La actividad de producción, desarrollo y exploración de la empresa se centra en Egipto, con actividades de exploración en el Mar del Norte del Reino Unido, África Occidental y América Latina. Los yacimientos en producción de la empresa se dividen en cuatro áreas distintas: La zona de Obaiyed, Badr El Din (BED), North East Abu Gharadig (NEAG) y Alam El Shawish West (AESW). La cartera también incluye un importante potencial de exploración, así como tres nuevos bloques de exploración: South East Horus, West El Fayum y South Abu Sennan. Explota estas nuevas concesiones de exploración con una participación del 50%.

El precio actual de la acción Capricorn Energy Plc. en tiempo real es 3.206 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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