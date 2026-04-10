Operar Reckitt Benckiser Group - RB. CFD

Sobre Reckitt Benckiser Group Plc

Reckitt Benckiser Group plc es un fabricante y comercializador de productos para la salud, higiene, postnatal y para el hogar. Los segmentos de la Compañía incluyen ENA y DvM. El segmento ENA está formado por Europa, Rusia / Comunidad de Estados Independientes (CEI), Israel, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda. El segmento DvM consta de África del Norte, Medio Oriente (excluyendo Israel) y Turquía, África, Asia del Sur, Asia del Norte, América Latina, Japón, Corea y la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Las categorías de salud, higiene, hogar y marcas de cartera se dividen en los segmentos geográficos de ENA y DVM. Su gama de productos de higiene incluye limpiadores desinfectantes, detergentes para lavavajillas automáticos, control de plagas, productos depilatorios y tratamientos para el acné. La cartera de marcas de la Compañía incluye Durex, Mucinex, Scholl, Strepsils, Cillit Bang, Clearasil, Dettol, Harpic, Lysol, Mortein, Veet, Air Wick, Calgon, Vanish y Woolite.

El precio actual de la acción Reckitt Benckiser Group en tiempo real es 51.68 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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