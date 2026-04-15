Operar iShares MSCI Turkey ETF - TUR CFD

Sobre iShares MSCI Turkey ETF

Por lo general, el fondo invertirá al menos el 80% de sus activos en los valores que componen el índice subyacente y en inversiones que tengan características económicas sustancialmente idénticas a los valores que componen el índice subyacente. El índice subyacente está diseñado para medir el rendimiento de los segmentos de gran, mediana y pequeña capitalización del mercado de renta variable turco. Para los inversores que buscan invertir en el país, TUR es una de las únicas opciones disponibles, ya que la mayoría de los ETF no ofrecen ninguna asignación al país emergente.

El precio actual de la acción iShares MSCI Turkey ETF en tiempo real es 42.53 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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