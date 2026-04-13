Operar Essex Property - ESS CFD

Sobre Essex Property Trust Inc

Essex Property Trust, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria autoadministrado y autogestionado. La empresa se dedica principalmente a la propiedad, la explotación, la gestión, la adquisición, el desarrollo y la remodelación de comunidades de apartamentos ubicadas principalmente en la costa oeste. Sus segmentos incluyen el sur de California, el norte de California, Seattle Metro y otros activos inmobiliarios. La empresa es propietaria de la totalidad de sus intereses en sus inversiones inmobiliarias y de otro tipo, directa o indirectamente, a través de Essex Portfolio, L.P. La empresa posee intereses de propiedad en aproximadamente 246 comunidades de apartamentos en funcionamiento, que suman 60.799 viviendas. Sus comunidades de apartamentos en funcionamiento están situadas en el sur de California, principalmente en los condados de Los Ángeles, Orange, San Diego y Ventura; en el norte de California, en la zona de la bahía de San Francisco, y en las áreas metropolitanas de Seattle.

El precio actual de la acción Essex Property en tiempo real es 247.93 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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