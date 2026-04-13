Operar New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 - EDU CFD

Sobre New Oriental Education & Tech Grp (ADR)

NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC. es una compañía proveedora de servicios educativos privados en la República Popular de China. La compañía presta servicios educativos con la marca New Oriental. La compañía opera a través de siete segmentos, que incluyen formación y preparación para pruebas de lengua, educación primaria y secundaria, educación en línea, desarrollo y distribución de contenidos, educación preescolar, servicios de consultoría de estudios en el extranjero y viajes de estudio. La compañía ofrece una gama de programas, servicios y productos educativos, que incluyen formación en inglés y otras lenguas extranjeras, cursos de preparación para pruebas de admisión y pruebas de evaluación en los Estados Unidos, República Popular de China y los países de la Mancomunidad, educación primaria y secundaria, desarrollo y distribución de contenidos educativos, software y otra tecnología y educación en línea.

El precio actual de la acción New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 en tiempo real es 56.43 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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