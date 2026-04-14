Operar Suzuki Motor Corporation - 7269 CFD

Sobre Suzuki Motor Corp

SUZUKI MOTOR CORPORATION es una empresa con sede en Japón dedicada principalmente a la fabricación y venta de productos de automoción. La empresa opera en tres segmentos de negocio. El segmento de vehículos de cuatro ruedas se dedica principalmente a la fabricación y venta de automóviles de tipo mini, automóviles de tipo pequeño, automóviles generales, vehículos de bienestar, piezas y accesorios de automóviles, así como a la prestación de servicios posventa y servicios logísticos. El segmento de vehículos de dos ruedas se dedica principalmente a la fabricación y venta de motocicletas, buggies, piezas y accesorios. El segmento de Marina y Otros se dedica a la fabricación y venta de motores fueraborda, la venta de sillas de ruedas eléctricas, así como la venta de casas.

El precio actual de la acción Suzuki Motor Corporation en tiempo real es 1838.65 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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