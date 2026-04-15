Operar Trinity Industries Inc - TRN CFD

Sobre Trinity Industries Inc

Trinity Industries, Inc. es una compañía industrial diversificada que posee negocios que ofrecen productos y servicios para los sectores de energía, químicos, agricultura, transporte y construcción. Los productos y servicios de la Compañía incluyen vagones y partes de vagones de ferrocarril; partes y componentes de acero; arrendamiento, administración y mantenimiento de vagones de ferrocarril; productos de carretera; agregados de construcción; barcazas interiores; torres de viento estructurales; estructuras de utilidad de acero; contenedores de almacenamiento y distribución, y escudos de trincheras y productos de apuntalamiento. Los segmentos de la compañía incluyen Rail Group, Construction Products Group, Inland Barge Group, Energy Equipment Group, Railcar Leasing and Management Services Group y Otros. Su segmento Otros incluye sus compañías cautivas de seguros y transporte, y otros negocios secundarios. Fabrica una línea de vagones, que incluye autos autorack, box cars, tolvas cubiertas, góndolas, autos intermodales, tolvas abiertas y tanques.

El precio actual de la acción Trinity Industries Inc en tiempo real es 33.4 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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