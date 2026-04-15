Operar State Street - STT CFD

Sobre State Street Corp

State Street Corporation es una compañía matriz financiera. La compañía opera a través de dos líneas de negocios: Servicios de Inversión y Gestión de Inversiones. La Compañía, a través de su subsidiaria, State Street Bank y Trust Company (State Street Bank), ofrece una gama de productos y servicios financieros para inversores institucionales de todo el mundo. La línea de negocios de Servicios de Inversión desempeña funciones, como proporcionar a los inversores institucionales servicios de compensación, liquidación y pago. La compañía opera una línea de negocios de administración de inversiones a través de State Street Global Advisors (SSGA). SSGA brinda una gama de servicios de administración de inversiones, investigación de inversiones y asesoría de inversiones a corporaciones, fondos públicos y otros inversionistas. Sus clientes incluyen fondos mutuos, fondos de inversión colectiva y otros grupos de inversión, planes de jubilación corporativos y públicos, compañías de seguros, fundaciones, dotaciones y administradores de inversiones.

El precio actual de la acción State Street en tiempo real es 142.79 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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