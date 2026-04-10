Operar K+S - SDF CFD

Sobre K&S AG

K&S AG es un productor de sal y potasa con sede en Alemania. La Empresa opera a través de tres segmentos: Sal, Potasa y Magnesio, y Actividades Complementarias. El segmento de Sal abarca la producción y comercialización de sal de grado alimentario, sal industrial y sal para uso químico, sal de deshielo y salmuera de cloruro de sodio. El segmento de Potasa y Magnesio combina la producción y comercialización de fertilizantes de potasa y especialidades de fertilizantes, así como compuestos de potasa y magnesio para aplicaciones técnicas, industriales y farmacéuticas. El segmento de Actividades Complementarias agrupa actividades de reciclaje, eliminación de residuos y reutilización en minas de potasa y sal de roca, granulación de CATSAN y THOMAS, así como servicios logísticos a través de K+S Transport GmbH y comercialización de diferentes productos químicos básicos a través de Chemische Fabrik Kalk GmbH.

El precio actual de la acción K+S en tiempo real es 15.52 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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