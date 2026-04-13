Operar Eagle Materials - EXP CFD

Sobre Eagle Materials, Inc.

Eagle Materials Inc. es un proveedor de materiales pesados de construcción y materiales ligeros de construcción en Estados Unidos. La actividad de la empresa está organizada en dos sectores dentro de los cuales hay cuatro segmentos de negocio. El sector de materiales pesados incluye los segmentos de cemento y hormigón y áridos. El sector de Materiales Ligeros incluye los segmentos de Tableros de Yeso y Cartón Reciclado. Los principales productos de la empresa son productos esenciales para la construcción comercial y residencial, proyectos de construcción pública y proyectos de construcción, ampliación y reparación de carreteras y autopistas. Opera aproximadamente ocho modernas plantas de cemento, una instalación de molienda de escoria y 29 terminales de distribución de cemento. Opera aproximadamente 26 plantas de concreto premezclado y tres plantas de procesamiento de agregados en los mercados. La Compañía opera aproximadamente cinco plantas de paneles de yeso y un molino de cartón reciclado.

El precio actual de la acción Eagle Materials en tiempo real es 200.52 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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