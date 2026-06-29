Operar Limbach Holdings - LMB

Sobre Limbach Holdings Inc

Limbach Holdings, Inc. es una empresa de soluciones integradas de sistemas de construcción. La empresa se centra en el diseño, la prefabricación modular, la instalación, la gestión y el mantenimiento de sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado (HVAC), mecánicos, eléctricos, de fontanería y de control. La empresa opera a través de dos segmentos: Relaciones con Contratistas Generales (GCR) y Relaciones Directas con Propietarios (ODR). El segmento GCR gestiona proyectos de nueva construcción o renovación que implican servicios de HVAC, fontanería o electricidad adjudicados a la empresa por contratistas generales o directores de obra. El segmento ODR proporciona mantenimiento o servicio en sistemas de HVAC, fontanería o electricidad, controles de edificios y proyectos de contratación especializada directamente a, o asignados por, propietarios de edificios o administradores de propiedades. La empresa opera en las regiones del noreste, el Atlántico medio, el sureste, el medio oeste y el suroeste de Estados Unidos.

El precio actual de la acción Limbach Holdings en tiempo real es 81.09 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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