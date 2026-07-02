Operar Warner Music Group Corp. - WMG

Sobre Warner Music Group Corp

Warner Music Group Corp. es una empresa de entretenimiento musical. Los segmentos de la empresa son Recorded Music y Music Publishing. El segmento de música grabada consiste en el descubrimiento y desarrollo de artistas discográficos y la comercialización, promoción, distribución, venta y concesión de licencias de la música creada por dichos artistas. En Estados Unidos, su negocio de música grabada se realiza principalmente a través de sus sellos discográficos, como Atlantic Records y Warner Records. También lleva a cabo su negocio de música grabada a través de un conjunto de sellos discográficos adicionales, como Asylum, Big Beat, Canvasback, East West, Erato, FFRR, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Sire, Records, Warner Classics y Warner Music Nashville. El segmento de Music Publishing se centra en la comercialización, promoción, distribución y concesión de licencias de una determinada grabación de una composición musical. Las operaciones de su negocio de publicación de música se llevan a cabo a través de Warner Chappell Music, su compañía global de publicación de música.

El precio actual de la acción Warner Music Group Corp. en tiempo real es 27.92 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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