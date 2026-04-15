Operar Sprout Social Inc - SPT CFD

Sobre Sprout Social Inc

Sprout Social, Inc. se dedica a diseñar, desarrollar y operar una herramienta de gestión de medios sociales basada en la web que permite a las empresas gestionar y medir su presencia en línea. La empresa proporciona a las organizaciones una plataforma centralizada para gestionar sus esfuerzos en las redes sociales entre las partes interesadas y las funciones empresariales. Su software en la nube reúne la mensajería social, los datos y los flujos de trabajo en un sistema unificado de registro, inteligencia y acción. La plataforma en la nube de fácil uso de la empresa permite a organizaciones de todos los tamaños crear relaciones más sólidas a través de las redes sociales, crear y publicar contenidos eficaces, medir y mejorar el rendimiento y comprender mejor sus mercados y clientes. La plataforma de la empresa puede ser desplegada rápidamente por nuevos clientes sin la participación directa de sus equipos de ventas o servicios. También ofrece un modelo de prueba gratuito de 30 días que permite a los posibles clientes configurar y utilizar su software en cuestión de minutos y sin asistencia.

El precio actual de la acción Sprout Social Inc en tiempo real es 5.51 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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