Operar AMG Advanced Metallurgical Group N.V. - AMGnl CFD

Sobre AMG Advanced Metallurgical Group N.V.

AMG Advanced Metallurgical Group NV tiene su sede en los Países Bajos y produce metales especiales, productos minerales y sistemas de hornos de vacío relacionados. La empresa ofrece soluciones de reducción de dióxido de carbono (CO2) para diversas industrias y opera en dos segmentos: Materiales Críticos e Ingeniería. El segmento de Materiales Críticos se centra en la producción de metales especiales, aleaciones y materiales de alto rendimiento, incluyendo aleaciones maestras y polvos de aluminio, aleaciones y revestimientos de titanio, cromo metálico, ferrovanadio, antimonio, tantalio, niobio, silicio metálico y grafito natural. El segmento de ingeniería explota instalaciones de tratamiento térmico al vacío y comprende el diseño y la producción de sistemas de hornos al vacío, incluyendo la refundición al vacío, la fusión y cristalización del silicio solar, la fusión por inducción al vacío, el tratamiento térmico al vacío y el enfriamiento por gas a alta presión, el revestimiento de álabes de turbina y la sinterización. La empresa está presente en Alemania, Estados Unidos, Brasil y China, entre otros países.

El precio actual de la acción AMG Advanced Metallurgical Group N.V. en tiempo real es 33.2 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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