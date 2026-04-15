Operar Spectrum Brands Holdings - SPB CFD

Sobre Spectrum Brands Holdings Inc

Spectrum Brands Holdings, Inc. es una Empresa de productos de consumo. La Compañía es un proveedor de cerraduras residenciales, hadware para constructores residenciales, productos de fontanería, afeitado, aseo personal, productos para el cuidado personal, pequeños electrodomésticos, suministros especiales para mascotas, productos para el control de plagas de césped y jardín y hogar y productos repelentes de insectos personales. La Empresa opera a través de cuatro segmentos integrados verticalmente centrados en el producto: Hardware y Mejoras para el hogar (MH), Cuidado Doméstico y Personal (CDP), Suministros Globales para Mascotas y hogar y jardín. Las marcas de la Compañía incluyen Kwikset, Weiser, Baldwin, National Hardware, Pfister, Remington, George Foreman, Russell Hobbs, Black + Decker, Tetra, Marineland, Nature's Miracle, Dingo, 8-en-1, FURminator, IAMS y Eukanuba (solo en Europa ), DreamBone, Digest-eeze, Healthy-Hide, Littermaid, Spectracide, Cutter, Repel, Hot Shot, Black Flag y Liquid Fence.

El precio actual de la acción Spectrum Brands Holdings en tiempo real es 79.49 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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