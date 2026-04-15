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Operar OPKO Health, Inc. - OPK CFD

1.1931+1.7%
The chart shows the OPK stock price data over the last 1 day, with a current price of 1.1931, a high of 1.1669, and a low of 1.1669.
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Ajuste de financiamiento nocturno de posición corta
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Tamaño de la operación con apalancamiento ~$20,000.00

Dinero del apalancamiento ~ $$19,000.00

-0.00071%
Hora de ajuste del financiamiento nocturno21:00 (UTC)
DivisaUSD
Cantidad mínima operada10
Margen5.00%
BolsaUnited States of America
Comisión sobre el trading10%
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Estadísticas clave
Cierre anterior1.1669
Apertura1.1669
Variación en 1 añon-18.17%
Rango del día1.1669 - 1.1669

Operar OPKO Health, Inc. - OPK CFD

Sobre Opko Health Inc.

OPKO HEALTH, INC. es una compañía de atención médica. Sus segmentos incluyen Farmacéutico, Diagnóstico y Corporativo. El segmento Farmacéutico consiste en las operaciones farmacéuticas en Chile, México, Irlanda, Israel y España y sus operaciones de investigación y desarrollo farmacéutico. El segmento Diagnóstico consiste en las operaciones de laboratorio clínico en Bio-Reference Laboratories (Bio-Reference) y sus operaciones en el punto de atención. A través de Bio-Reference, opera divisiones de laboratorio, tales como Bio-Reference, GenPath (Oncología), GenPath (Salud de la Mujer), GeneDx y Laboratorio Bueno Salud. Al 31 de diciembre de 2016, tenía un producto farmacéutico de etapa comercial y varios compuestos farmacéuticos y tecnologías en diversas etapas de investigación y desarrollo para una variedad de indicaciones y condiciones, incluidos productos renales, biológicos, hGH-CTP, factor VII, Oxyntomodulin, ingredientes farmacéuticos activos, Oligonucleotide Therapeutics, NK-1 Program, Asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El precio actual de la acción OPKO Health, Inc. en tiempo real es 1.1569 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Ziff Davis, Inc., Helix Energy Solutions Group, Inc., Check Point Software Technologies Ltd., Ericsson - ADS each representin, Banyan Tree y ID Systems. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.

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Lee nuestras reseñas para conocernos mejor

Lee las opiniones de nuestros clientes, sea cual sea su nivel de experiencia.
2025-07-02
v******_u**********

El mejor broker que he conocido después de probar con muchos, obviamente para que nombrarlos. Por ejemplo, la primera razón que empecé a usar Capital fue la llegada de mi dinero de inmediato a mi cuenta bancaria, a diferencia de las existentes en el mercado que tardan días o tienen mucha burocracia; y la segunda razón, que te devuelve dinero por el hecho de operar en un mercado determinado, debido a los spread y al volumen existente. Mientras más activo seas, más dinero te reembolsa. Muchas grac

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2025-05-21
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Poder usarlo con Tradingview y que se puede operar con divisas pese a la regulación en España. Comisiones bajas en spread, sobre todo en crypto comparado con otros bróker no especializados en cryptos exclusivamente.

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Buena aplicación, encuentro casi todos los mercados, da tutoriales de como operar, solo quisiera que estuvieran en español, pero por lo demás muy completo, puede usarse en tradingview, desde computadora o celular

2025-04-18
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Me ha parecido muy fácil de operar. Muy bueno que se puede fondear la cuenta con tarjeta porque eso hace más rápido el proceso.

2025-04-04
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Excelente conjunto de herramientas para trading. Comisiones muy bajas. Muy recomendable.

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2025-01-09
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La experiencia en la plataforma es muy buena así como los indicadores dentro del trading y los agentes responden en el momento y te da mucha atención que te hace sentir confiable el broker, muy recomendado

2025-01-09
W***** J*******

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Calificaciones y reseñas
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