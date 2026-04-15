Operar OPKO Health, Inc. - OPK CFD

Sobre Opko Health Inc.

OPKO HEALTH, INC. es una compañía de atención médica. Sus segmentos incluyen Farmacéutico, Diagnóstico y Corporativo. El segmento Farmacéutico consiste en las operaciones farmacéuticas en Chile, México, Irlanda, Israel y España y sus operaciones de investigación y desarrollo farmacéutico. El segmento Diagnóstico consiste en las operaciones de laboratorio clínico en Bio-Reference Laboratories (Bio-Reference) y sus operaciones en el punto de atención. A través de Bio-Reference, opera divisiones de laboratorio, tales como Bio-Reference, GenPath (Oncología), GenPath (Salud de la Mujer), GeneDx y Laboratorio Bueno Salud. Al 31 de diciembre de 2016, tenía un producto farmacéutico de etapa comercial y varios compuestos farmacéuticos y tecnologías en diversas etapas de investigación y desarrollo para una variedad de indicaciones y condiciones, incluidos productos renales, biológicos, hGH-CTP, factor VII, Oxyntomodulin, ingredientes farmacéuticos activos, Oligonucleotide Therapeutics, NK-1 Program, Asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El precio actual de la acción OPKO Health, Inc. en tiempo real es 1.1569 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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