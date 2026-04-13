Operar Banyan Tree - B58sg CFD

Sobre Banyan Tree Holdings Ltd

Banyan Tree Holdings Limited es una sociedad de cartera de inversiones. La empresa se dedica a la prestación de servicios de diseño y gestión de proyectos. La empresa gestiona una cartera diversificada de hoteles, complejos turísticos, balnearios, galerías, golf y residencias. Sus segmentos incluyen las inversiones hoteleras, el segmento de venta de propiedades y el segmento de honorarios. Su segmento de Inversiones Hoteleras incluye operaciones de hoteles y restaurantes. El segmento de venta de propiedades comprende las residencias hoteleras, la venta de propiedades en Laguna y la venta de proyectos de desarrollo/sitios. El segmento Fee-based comprende la gestión de hoteles y resorts, la gestión de un club de destino respaldado por activos, la gestión de fondos de capital privado, la gestión y explotación de spas, la venta de mercancías, la prestación de servicios de arquitectura y diseño, la gestión y propiedad de campos de golf y el alquiler de puntos de venta y oficinas.

El precio actual de la acción Banyan Tree en tiempo real es 0.5993 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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