Operar Helix Energy Solutions Group, Inc. - HLX CFD

Sobre Helix Energy Solutions Group Inc

Helix Energy Solutions Group, Inc. es una empresa internacional de servicios energéticos en alta mar. La empresa presta servicios a la industria energética en alta mar, centrándose en operaciones de intervención en pozos y robótica. La empresa opera en tres segmentos: Intervención de pozos, robótica e instalaciones de producción. El segmento de intervención en pozos incluye sus buques y equipos utilizados para acceder a pozos en alta mar con el fin de realizar operaciones de mejora o desmantelamiento de pozos. Su segmento de robótica incluye vehículos operados por control remoto (ROV), zanjadoras y un ROVDrill, que están diseñados para complementar los servicios de intervención en pozos y la construcción en alta mar tanto en el mercado del petróleo y el gas como en el de las energías renovables. Su segmento de instalaciones de producción incluye el Helix Producer I (el HP I), un buque de producción flotante con forma de barco y posicionamiento dinámico, el Helix Fast Response System (el HFRS) y su propiedad de propiedades de petróleo y gas.

El precio actual de la acción Helix Energy Solutions Group, Inc. en tiempo real es 9.582 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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