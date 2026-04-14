Operar Agnico Eagle Mines Ltd - AEM CFD

Sobre Agnico Eagle Mines Ltd (USA)

AGNICO EAGLE MINES LIMITED es un productor de oro con sede en Canadá, con operaciones mineras en el noroeste de Quebec, el norte de México, el norte de Finlandia y Nunavut y actividades de exploración en Canadá, Europa, América Latina y los Estados Unidos. La Compañía opera a través de las unidades de negocio: Negocio del Norte, que comprende sus operaciones en Canadá y Finlandia, como la mina LaRonde, la mina Lapa, la mina Goldex, la mina Meadowbank y el proyecto Meliadine y la mina canadiense Malartic, así como la mina Kittila en Finlandia; Negocio del Sur, que comprende sus operaciones en México, como la mina Pinos Altos, que incluye el depósito de Creston Mascota, y la mina La India, que es propiedad de su filial indirecta, así como Grupo de Exploración, que se centra en la identificación de nuevas reservas minerales y recursos minerales y nuevas oportunidades de desarrollo en regiones productoras de oro. Sus actividades de exploración se concentran en Canadá, Europa, América Latina y los Estados Unidos.

El precio actual de la acción Agnico Eagle Mines Ltd en tiempo real es 219.54 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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