Operar ArcelorMittal - USD - MTus CFD

Sobre ArcelorMittal SA (ADR)

ArcelorMittal S.A. (ArcelorMittal) es una sociedad matriz. La Compañía, junto con sus subsidiarias, posee y opera instalaciones de fabricación y extracción de acero en Europa, América del Norte, América del Sur, Asia y África. ArcelorMittal opera a través de cinco segmentos, que incluyen NAFTA; Europa; Brasil; África y la Comunidad de Estados Independientes (ACIS) y Minería. El segmento NAFTA produce productos planos, largos y tubulares. El segmento de Brasil incluye las operaciones planas de Brasil y las operaciones largas y tubulares de Brasil y los países vecinos. El segmento de Europa es el productor de acero plano en Europa. El segmento ACIS produce una combinación de productos planos y largos y tubulares. El segmento Minería comprende todas las minas propiedad de ArcelorMittal en América, Asia, Europa y África. Produce una gama de productos de acero semielaborados y terminados. La Compañía opera a través de su filial Exosun.

El precio actual de la acción ArcelorMittal - USD en tiempo real es 61.93 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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