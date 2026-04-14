Operar Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated - 9501 CFD

Sobre Tokyo Electric Power Company Holding Inc

Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al negocio de la electricidad. La empresa opera en cuatro segmentos de negocio. El segmento de Holdings participa en el apoyo a la gestión y la prestación de servicios comunes a las empresas principales, así como en la venta de electricidad procedente de la generación de energía hidroeléctrica y nuclear. El segmento Fuel & Power se dedica a la venta de energía térmica y a la adquisición de combustible, al desarrollo de la energía térmica y a la inversión en el negocio del combustible. El segmento Power Grid participa en el suministro de electricidad por transmisión, transformación y distribución, la construcción y el mantenimiento de equipos de transmisión, distribución y comunicación, así como la investigación, adquisición y mantenimiento de terrenos y edificios de equipos. El segmento Energy Partner ofrece soluciones y servicios totales de acuerdo con las necesidades de los clientes y proporciona el suministro de energía.

El precio actual de la acción Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated en tiempo real es 649.6 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Baxter International, Impel NeuroPharma, Inc., Azimut Holding SPA, Leroy Seafood Group, Blueprint Medicines Corporation y Ollies Bargain Outlet Holdings Inc. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.