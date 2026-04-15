Operar SOS Limited - SOS CFD

Sobre Sos Ltd - ADR

Sos Ltd, anteriormente China Rapid Finance Ltd, es una sociedad de cartera dedicada principalmente al suministro de datos relacionados con el marketing. La empresa se centra en cuatro ofertas. El negocio de comercialización de productos básicos se dedica a facilitar la comercialización de productos básicos como resina mineral, soja, trigo, sésamo, azufre líquido y látex. El negocio de comercialización de seguros se dedica a utilizar tecnologías de minería de datos y análisis para encontrar patrones y datos valiosos, proporcionando recomendaciones de puntos de datos específicos a las compañías de seguros. El negocio de minería de criptomonedas se centra en la minería de las principales criptomonedas, como el Bitcoin. El negocio de los centros de llamadas incluye el servicio de línea directa 10086 y el centro de llamadas de tarjetas bancarias. El software como servicio (SaaS) proporciona acceso al almacén a las compañías de seguros, instituciones financieras e instituciones médicas.

El precio actual de la acción SOS Limited en tiempo real es 1.1366 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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