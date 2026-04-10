Operar Clarkson PLC - CKN CFD

Sobre Clarkson PLC

Clarkson PLC es una empresa con sede en el Reino Unido que presta servicios integrados de transporte marítimo. Los segmentos de la empresa son el de intermediación, el financiero, el de apoyo y el de investigación. La división de intermediación representa los servicios prestados a los armadores y fletadores en el transporte por mar de una serie de cargas. También representa los servicios prestados a compradores y vendedores/ astilleros en relación con las transacciones de compraventa. La división financiera representa los servicios completos de banca de inversión, especializados en los sectores marítimo, de servicios petroleros y de recursos naturales. También ofrece servicios de financiación de activos estructurados y proyectos estructurados en los sectores marítimo, offshore e inmobiliario. El apoyo incluye servicios portuarios y de agencia que representan servicios de agencia de buques prestados en todo el Reino Unido y Egipto. Los servicios de investigación abarcan el suministro de información y publicaciones relacionadas con el transporte marítimo.

El precio actual de la acción Clarkson PLC en tiempo real es 47.49 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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