Operar Sony Corporation - ADR - SNE CFD

Sobre Sony Group Corp (ADR)

SONY CORPORATION se dedica a la investigación, desarrollo, diseño, producción, fabricación y venta de varios tipos de equipos electrónicos, instrumentos y dispositivos para consumidores, mercados industriales y profesionales, tales como la red de servicios, software y hardware de juegos, televisores, grabadoras de vídeo y audio y jugadores, todavía, cámaras de video y teléfonos móviles, y los semiconductores, La Compañía participa en el desarrollo, producción, fabricación y distribución de música grabada y la gestión y concesión de licencias de las letras y la música de las canciones, así como la producción y distribución de películas de animación, incluyendo aplicaciones de juegos basados en películas de animación. También participa en la producción de películas y televisión y programación de la televisión digital y las redes empresariales, y diversas empresas de servicios financieros. Incluye comunicaciones móviles, servicios de red y de juegos, música, películas, entretenimiento en el hogar y sonido, imágenes de productos y soluciones, semiconductores, los servicios financieros y todos los otros segmentos.

El precio actual de la acción Sony Corporation - ADR en tiempo real es 20.9 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Hall of Fame Resort & Entertainment Company, Willamette Valley Vineyards, Resona Holdings, Inc., M&G plc, Nextgen Healthcare y Waste Connections. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.