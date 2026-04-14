Operar Resona Holdings, Inc. - 8308 CFD

Sobre Resona Holdings Inc

Resona Holdings, Inc. es una empresa con sede en Japón dedicada principalmente a la prestación de servicios financieros. La empresa opera en cuatro segmentos de negocio. El segmento individual se centra en la prestación de servicios de consultoría relacionados con préstamos personales, gestión de activos y sucesión de activos. El segmento corporativo se centra en los préstamos para empresas, la gestión de activos que utilizan el fideicomiso, los negocios inmobiliarios, las pensiones corporativas, la sucesión de empresas y el apoyo al crecimiento empresarial. El segmento de Mercado se dedica a la obtención y operación de fondos, divisas, bonos y derivados a través de los mercados financieros. El segmento Kansai Mirai Financial Group se dedica al negocio bancario, incluyendo el negocio de depósitos y el de préstamos en la región de Kansai.

El precio actual de la acción Resona Holdings, Inc. en tiempo real es 1860.63 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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