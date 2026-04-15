Operar SLM Corp - SLM CFD

Sobre SLM Corp

SLM Corporation es una compañía holding. El principal negocio de la Compañía es originar y prestar los servicios que otorga a los estudiantes y sus familias para financiar el costo de su educación. La Compañía es una compañía de ahorro, planificación y pago de la universidad. Se dedica a originar y prestar servicios a los Prestamos Privados de Educación Privada que otorga a los estudiantes y sus familias. Utiliza Prestamos de Educación Privado para significar prestamos de educación a estudiantes o sus familias que no están hechos, aseguradores o garantizados por ningún gobierno estatal o federal. También opera Upromise, Inc. una red de ahorro para el consumidor que ofrece recompensas financieras en compras diarias para ayudar a las familias a ahorrar para la universidad. Sus Prestamos de Educación Privada que posee servicios que son originados y financiados por su subsidiaria, Sallie Mae Bank (el Banco). Sus servicios incluyen recursos dedicados a ayudar a los clientes con necesidades y consultas escalonadas. Proporciona acceso a una base de datos gratuita de becas en línea, que incluye información sobre becas.

El precio actual de la acción SLM Corp en tiempo real es 21.35 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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