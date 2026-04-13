Operar Singapore Airlines Limited - C6Lsg CFD

Sobre Singapore Airlines Ltd.

Singapore Airlines Limited es una empresa con sede en Singapur que se dedica al transporte aéreo de pasajeros y carga. El segmento de Singapore Airlines proporciona transporte aéreo de pasajeros y de carga bajo la marca Singapore Airlines, centrándose en el segmento de pasajeros de servicio completo que sirve a los mercados de corta y larga distancia. Su segmento SilkAir proporciona transporte aéreo de pasajeros bajo la marca SilkAir, centrándose en el segmento de pasajeros de servicio completo que sirve a los mercados regionales. El segmento de Budget Aviation de la compañía proporciona transporte aéreo de pasajeros bajo la marca Scoot, centrándose en el segmento de pasajeros de bajo coste. Su segmento SIAEC se dedica a prestar servicios de mantenimiento y revisión de fuselajes, mantenimiento de líneas, servicios técnicos de asistencia en tierra y gestión de flotas. Este segmento también fabrica el equipamiento de las cabinas de los aviones, renueva las cocinas de los aviones, presta servicios de asistencia técnica y no técnica, y repara y revisa el equipamiento hidromecánico de los aviones.

El precio actual de la acción Singapore Airlines Limited en tiempo real es 6.57 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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