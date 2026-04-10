Operar Axa - CSp CFD

Sobre Axa SA

AXA S.A. es una empresa controladora con sede en Francia, que se dedica al negocio de la protección financiera. Los segmentos de la Empresa incluyen Vida y Ahorros, Bienes y Siniestros, Gestión de Activos, Banca y Empresas Controladoras. Los productos del segmento Vida y Ahorros incluyen una gama productos de inversión y de ahorro, así como productos para la protección y la salud. El segmento Bienes y Siniestros incluye una gama de productos, que incluyen principalmente seguro automotor, hogar, bienes y de responsabilidad civil general. El segmento de Gestión de Activos incluye la gestión de activos diversificados (que incluye la gestión de fondos de inversión) y servicios relacionados. El segmento de Banca incluye actividades bancarias (banca minorista, préstamos hipotecarios y ahorro) llevadas a cabo en Francia, Bélgica y Alemania. El segmento de Empresas Controladoras incluye todas las actividades no operativas. También opera a través de Maestro Health.

El precio actual de la acción Axa en tiempo real es 41.205 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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