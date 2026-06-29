Operar Renaissance IPO ETF - IPOus

Sobre Renaissance IPO ETF

La inversión trata de replicar lo más fielmente posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y la rentabilidad del Renaissance IPO Index (el "índice").El fondo trata de replicar lo más fielmente posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y la rentabilidad del índice. El índice es una cartera de empresas que han completado recientemente una oferta pública inicial ("OPI") y que cotizan en una bolsa de Estados Unidos. El Renaissance IPO ETF añade posiciones de las empresas cotizadas más importantes de EE.UU. después de su salida a bolsa. Se añaden sobre una base de entrada rápida en el quinto día de cotización de la acción o tras la revisión trimestral.

El precio actual de la acción Renaissance IPO ETF en tiempo real es 56.88 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: RMR Group Inc, LB Foster, Match Group, Inc., Microbot Medical Inc., Finsbury Growth & Income Trust PLC y Tilray, Inc.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.