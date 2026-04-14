Operar Finsbury Growth & Income Trust PLC - FGT CFD

Sobre Finsbury Growth & Income Trust PLC

Finsbury Growth & Income Trust PLC es una sociedad de inversión. Su objetivo es conseguir un crecimiento del capital y de los ingresos y proporcionar a los accionistas una rentabilidad total superior a la del índice bursátil Financial Times (FTSE) all-Share Index. La política de inversión de la Sociedad consiste en invertir principalmente en valores de empresas cotizadas en el Reino Unido (UK) constituidas, domiciliadas y con operaciones comerciales en el Reino Unido, con un máximo aproximado del 20% de la cartera en el momento de la adquisición. La Sociedad invierte aproximadamente más del 15%, en conjunto, del valor de los activos brutos de la Sociedad en otras sociedades de inversión cotizadas cerradas. Invierte en una serie de sectores, entre los que se incluyen el de bienes de consumo, el financiero, el de servicios de consumo, el tecnológico y el industrial.

El precio actual de la acción Finsbury Growth & Income Trust PLC en tiempo real es 7.4225 GBP. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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