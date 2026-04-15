Operar Simon Prop Group - SPG CFD

Sobre Simon Property Group Inc

SIMON PROPERTY GROUP, INC. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria autoadministrado y autogestionado. La Compañía posee, desarrolla y administra propiedades inmobiliarias minoristas, que consisten principalmente en centros comerciales, Premium Outlets y The Mills. Simon Property Group, L.P. es la filial de la sociedad asociada propietaria de todas sus propiedades inmobiliarias y otros activos. La Compañía posee o tiene intereses en mas de 200 propiedades generadoras de ingresos en los Estados Unidos, que consisten en mas de 100 centros comerciales, alrededor de 65 Premium Outlets, mas de 10 fábricas, cerca de cuatro centros de estilo de vida y sobre 12 propiedades minoristas en mas de 35 estados y Puerto Rico. Tiene proyectos de reurbanización y expansión, incluyendo la adición de anclajes, grandes inquilinos y restaurantes, en marcha en alrededor de 25 propiedades en los Estados Unidos y tiene un proyecto de venta minorista y otro de venta minorista en desarrollo.

El precio actual de la acción Simon Prop Group en tiempo real es 202.12 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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